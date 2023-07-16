Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,930.60
BTC/USDT
30,303.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Icardi'nin durumu önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrolarına dahil etmeye çalıştıkları Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili durumun gelecek hafta belli olacağını söyledi.

Ercan Çakar  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Icardi'nin durumu önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak Fotoğraf: Mustafa Yalçın - AA

Graz

Buruk, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Buruk, "Salı günü son maçı oynayıp, bitireceğiz ve İstanbul'a döneceğiz. Şampiyonlar Ligi eleme ilk maçı için burada güzel bir hazırlık dönemi geçiyoruz. Dün de bir maç oynadık. Genel olarak güzel geçiyor." dedi.

Geçen sezon takımlarında kiralık olarak görev alan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalıştıklarını aktaran Buruk, "Benim 'Icardi pazartesi geliyor.' diye bir açıklamam olmadı. Onu düzeltmek gerekiyor. Pazartesi günü bize ne zaman geleceğiyle ilgili haber ulaşacaktır. Ama bu bir süreç. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Önümüzdeki hafta süre belli olabilir. En kısa zamanda gelip, takıma katılmasını istiyorum. Ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi." diye konuştu.

Okan Buruk, ihtiyaçları çerçevesinde kadrolarını güçlendireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor, hiç durmuyor. Burada hep Icardi'ye odaklandık. Yine Rashica ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu takıma önemli destek verecekler. Dün Angelino'yu da maçın bir bölümünde oynattık. Halil'in net durumunu da geldikten sonra göreceğiz. Onun yanında transfer planlarımız sürüyor. Bununla ilgili Erden Timur Bey'in yoğun bir çalışması var. Onunla oturup tekrar konuşacağız. Burada çalışmalarımızı sürdürüyor ve bizden teknik olarak ne isteniyorsa onu bildiriyoruz. 'Yarın gelecek.' diyeceğimiz bir oyuncu yok ama zaten kadromuzda çok fazla bir şeyi kaybetmedik. Elimizdeki kadroyu en iyi oyuncularla güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda transferi tamamlayacağız. Daha uzun bir süre var. Sabırlı olmak gerekiyor. Bize birçok seçenek çıkacaktır."

Transfer konusunda şu an herhangi bir isim vermeyeceğini aktaran Buruk, "İsim olarak çok üzerinden gitmek istemiyorum ama biz kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular bulmak istiyoruz. İnşallah bu en kısa zamanda olacak. Elimizdeki oyuncular da iyi durumda. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte bu yolda iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Bu sene Avrupa ve lig var. Daha iyi bir kadro oluşturmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı
KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı
Bolu'da çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor
Zeytinburnu'nda 526 yapı için kentsel dönüşüm süreci başladı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'nin komisyon kararına tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'nin komisyon kararına tepki

Kasımpaşa, sol bek Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti

Trabzonspor üçüncü hazırlık maçında NK Celje ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Icardi'nin durumu önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Icardi'nin durumu önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet