Kulübün 2018 yılı bütçesi, 115 milyon 87 bin 593 lira gelir, 377 milyon 536 bin 437 lira gider olarak revize edildi. Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin borcu 31 Temmuz 2018 itibarıyla 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 lira olduğu açıklandı.

İSTANBUL

Galatasaray Spor Kulübünde 2018 yılı bütçesi revize edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan yardımcısı Kaan Kançal'ın sunumunun ardından 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu müzakere edilerek karara bağlandı.

Olağan mali genel kurulda 83 milyon 943 bin 510 bin lira gelir, 153 milyon 364 bin 334 lira gider olarak onaylanan 2018 yılı bütçesi, 115 milyon 87 bin 593 lira gelir, 377 milyon 536 bin 437 lira gider olarak yeniden düzeltildi.

Revize edilen bütçede gelir-gider farkı, 262 milyon 448 bin 884 lira olarak gösterildi.

İlk 6 ayda 283,6 milyon zarar

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin, 1 Ocak-30 Haziran 2018 arasındaki dönem zararı 283,6 milyon lira olarak açıklandı.

Derneğin borcunun 31 Temmuz 2018 itibarıyla 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 lira olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın şirketlerinin borcu sunumda yer almadı.

Kaan Kançal, Galatasaray Kulübünde amatör branşların son 10 yılda 200 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi.

Muhabir: Emrah Oktay