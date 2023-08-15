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Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, RAMS Park'ta Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Bozhan Memiş  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Istanbul

İlk yarı 

15. dakikada sarı-kırmızılı ekip etkili geldi. Olimpija Ljubljana savunmasının uzaklaştıramadığı top, Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza sahasına ortasında kale sahasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vidovsek'te kaldı.

24. dakikada Galatasaray öne geçti. Sacha Boey'in ortasında kaleci Vidovsek'in yumrukladığı topu Barış Alper Yılmaz kafayla kale sahası içine doldurdu. Bu noktada müsait durumdaki Icardi, göğsüyle düzeltip voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Icardi kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda baraja çarpan top, kaleci Vidovsek'te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, 1-0 önde bitirdi.

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