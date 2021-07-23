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Spor, Futbol

Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Hilmi Sever   | 23.07.2021
Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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