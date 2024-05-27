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Spor, Futbol

Galatasaray, RAMS Park'ta şampiyonluğu kutladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı, RAMS Park’ta şampiyonluğu kutladı.

Can Öcal  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Galatasaray, RAMS Park'ta şampiyonluğu kutladı Fotoğraf: Erhan Sevenler - AA

İstanbul

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle stada hareket eden oyuncular; Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçip RAMS Park'a ulaştı.

Futbolcular, yol boyunca şampiyonluğu şarkılarla doyasıya yaşadı ve yolda kendilerine eşlik eden taraftarların tezahüratına katıldı.


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