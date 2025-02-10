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Spor, Futbol

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Frankowski'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Emre Doğan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Galatasaray, Polonyalı futbolcu Frankowski'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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