Galatasaray, Pendikspor deplasmanından galip dönüyor

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor, Galatasaray'ı konuk etti.
İlk yarı
14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.
42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Ziyech'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
69. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat'tan dönen topu kafayla tamamlayan Bakambu, fileleri havalandırdı: 0-1.
82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktada uzak mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelere gitti: 0-2.
90+3. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kerem Aktürkoğlu 2 maç sonra 11'de
Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.
Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için ligin 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 2 maçın ardından ilk 11'e aldığı Kerem'i bu sezonun genelinde kullandığı 10 numara pozisyonunun aksine sol kanatta görevlendirdi.
Nelsson ve Tete'nin ilk 11 hasreti sona erdi
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.
Davinson Sanchez transferinin ardından yedeğe düşen 25 yaşındaki Nelsson, Süper Lig'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez 11'de oynadı. Son olarak ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkan Nelsson, ondan sonraki 4 resmi müsabakada da başlangıç kadrosunda yer almadı.
Hücum oyuncusu Tete ise Süper Lig'de 4, "Devler Ligi"nde ise son 2 müsabakada 11'e giremedi.
Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan iki futbolcunun ilk 11 hasreti sonlandı.
Çocukların ilgi odağı Icardi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.
Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.
Balkonlar tribüne döndü
Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.
Pendik'te 1960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerinden rahat bir şekilde görünüyor. Karşılaşma için stada gelmeyen futbolseverler, bu binalardan karşılaşmayı seyretti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.