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Spor, Futbol

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi kiralamak için görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.01.2020
Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi kiralamak için görüşmelere başladı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, futbolcular Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu. 

Galatasaray Sportif AŞ'den Onyekuru'nun transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

KAP'a Sarrachi transferiyle ilgili gönderilen açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. 

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