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Spor, Futbol

Galatasaray, Okan Buruk için yarın imza töreni düzenleyecek

Galatasaray Kulübü, yarın düzenleyeceği imza töreniyle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak.

Fatih Erel  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Galatasaray, Okan Buruk için yarın imza töreni düzenleyecek

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk için düzenlenecek imza töreninin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, başkan Dursun Özbek'in katılımıyla saat 11.00'de yapılacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.

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