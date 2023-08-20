Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu

İstanbul
Galatasaray Futbol A.Ş.'den Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Morutan'ı 3 milyon avrodan az olmamak kaydıyla başka bir kulübe satması durumunda sarı-kırmızılı ekibin, elde edilen gelirin yüzde 50'sine sahip olacağı belirtildi.
Açıklamada, başkent temsilcisinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar bu futbolcu için ekstra 3 milyon avro daha ödemesi durumunda, bir sonraki satıştan elde edilecek transfer geliri karının yüzde 25'inin Galatasaray'a ödeneceği ifade edildi.
Anlaşma doğrultusunda Galatasaray'ın, 3 milyon avro transfer bedeliyle Morutan'ı şarta bağlı olarak geri alma hakkı bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.