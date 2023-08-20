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Spor, Futbol

Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu

Galatasaray, Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon avro bonservis bedeliyle MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Bozhan Memiş  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu

İstanbul

Galatasaray Futbol A.Ş.'den Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Morutan'ı 3 milyon avrodan az olmamak kaydıyla başka bir kulübe satması durumunda sarı-kırmızılı ekibin, elde edilen gelirin yüzde 50'sine sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, başkent temsilcisinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar bu futbolcu için ekstra 3 milyon avro daha ödemesi durumunda, bir sonraki satıştan elde edilecek transfer geliri karının yüzde 25'inin Galatasaray'a ödeneceği ifade edildi.

Anlaşma doğrultusunda Galatasaray'ın, 3 milyon avro transfer bedeliyle Morutan'ı şarta bağlı olarak geri alma hakkı bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı.

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