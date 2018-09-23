Galatasaray Manisa'dan mağlup dönüyor

Fotoğraf: AA/Evren Atalay

MANİSA

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Akhisarspor-Galatarasay maçı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Emre Akbaba, ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Regattin rövaşata vuruşu yaparken, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

22. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanatta topla buluşan Manu'nun ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında, Nagatomu'nun yaptığı ortaya Rodrigues dokundu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41 . dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktarını gösterdi.

43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

51. dakikada Akhisarspor, Manu ile öne geçti. Sissoko'nun aktardığı topu Regattin bekletmeden Manu'ya verdi. Manu'nun ceza alanına girer girmez attığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



65. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.



74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Emre Akbaba ortaladığı topa Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Fatih Öztürk'te kaldı.



78. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Muslera'nın ceza sahasında topu kontrol etmek istediği sırada Manu'ya müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.



80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

84. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle farkı üçe çıkardı. Güray Vural'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Muslera'dan seken topu iyi takip eden Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.



Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Ahmet Bayram