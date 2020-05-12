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Spor, Futbol

Galatasaray: Kulüp adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli

Galatasaray Kulübü, başkan veya görevli yöneticiler dışında kulüple ilgili yapılan açıklamaların kendilerini bağlamadığını bildirdi.

Emrah Oktay   | 12.05.2020
Galatasaray: Kulüp adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübü temsilen sadece başkan ve bu konuda yetkilendirilen yönetim kurulu üyelerinin açıklamada bulunabileceği kaydedildi.

Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşlerin kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübü bağlamadığı belirtilerek, "Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin oynanması yönünde aldığı karar doğrultusunda antrenmanlara devam ettiği ifade edildi.


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