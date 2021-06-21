Galatasaray'ın yeni başkanı, mazbatasını yarın alacak

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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak

Hafta sonu yapılan seçimde Galatasaray Kulübünün başkanlığına seçilen Burak Elmas, mazbatasını yarın alacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.06.2021
Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan imzasıyla yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 82. maddesi gereği, 19 Haziran Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları, 22 Haziran Salı günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine tüzüğümüzün 83. maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de 23 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." denildi.


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