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Galatasaray Başkanı Özbek, kulübün Olağanüstü Yetki Genel Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor. Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiparane devam ediyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Ercan Çakar   | 31.07.2022
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalanması konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.

Son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek.

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