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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.

Emre Doğan   | 04.09.2021
Galatasaray Kulübünden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlama mesajlarında Fatih Terim'in fotoğrafları ve sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptığı paylaşımlara yer verildi.

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