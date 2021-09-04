Galatasaray Kulübünden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Istanbul
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray’a adanmış bir ömür… 😍— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2021
Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, #HepBirlikte daha nice başarılar diliyoruz! 🎂 #İyikiDoğdunİmparator 👑 pic.twitter.com/896kkqS1OG
Kutlama mesajlarında Fatih Terim'in fotoğrafları ve sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptığı paylaşımlara yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.