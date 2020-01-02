Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe yeni isim

İstanbul
Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.
Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.