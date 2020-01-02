Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe yeni isim

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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.

Erkan Tiryaki   | 02.01.2020
Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

İstanbul

Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

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