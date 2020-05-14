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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kulübümüzde yayınlanan bütün açıklamalarda onayım vardır

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarında yayımlanan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde olduğunu bildirdi.

Ercan Çakar   | 14.05.2020
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kulübümüzde yayınlanan bütün açıklamalarda onayım vardır

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 7 Mayıs'ta bir ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar ikinci başkanım ve başkan yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda, bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez."

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