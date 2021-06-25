Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Elmas ve yönetim kurulu, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Elmas'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Burak Elmas, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, deftere şunları yazdı:
"Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım, nutkunu rehber edindiğim Atam... Galatasaray Spor Kulübü 38. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Sizin yüz yıl önce vatan sathında sağladığınız 'Birliktelik ülküsü' ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen'den bugüne, birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum."
Öte yandan, Anıtkabir'de bulunan Galatasaraylı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yoğun ilgi gösterdi.
Transfer açıklaması
Anıtkabir'i ziyaretinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Elmas, teknik direktörleri Fatih Terim'le sürekli görüşme halinde olduklarını söyledi.
Terim'le birçok konu konuştuklarını vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:
"Futbol stratejimiz var, Galatasaray'ın gelecekteki futbol sistemini kurmak üzere. Hocamızla bu fikri uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağımız bir Galatasaray sistemi için yola çıkıyoruz. Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz."
Göreve geldiklerinde birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan Elmas, "Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'da borçsuz yazısını alabilmek için maalesef çok ciddi büyük bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Hem önümüzdeki PSV maçına hem de lige hızlı bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Burak Elmas, "Mali tablo beklediğinizden kötü mü çıktı?" sorusuna ise "Yorum yapmak istemem. Biz buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Burada şikayet edip insanları kırmaktansa sorunları tespit etmenin ve çözmenin Galatasaray'ın geleceği için daha yararlı olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.