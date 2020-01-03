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TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor
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Spor, Futbol

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak

Galatasaray Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına yarın başlayacak.

Çetin Arslancan   | 03.01.2020
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak

İstanbul

Ligde ilk yarıyı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası 27 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takımda 6 günlük devre arası izni bu akşam sona erecek.

Galatasaraylı futbolcular, ikinci yarı için yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek ve hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçından bir gün önceye kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek ve sonrasında son 16 turu ilk karşılaşması için Rize'ye gidecek.

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