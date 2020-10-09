Euro
9.30
Dolar
7.87
BIST 100
1,166.15
Altın
1,926.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti
logo
Spor, Futbol

Galatasaray futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu

Galatasaray Kulübü, Kovid-19 nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.

Hilmi Sever   | 09.10.2020
Galatasaray futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu

İstanbul

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Kovid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı
Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik
Kovid-19'un beraberinde getirdiği kaygı ve korku ile baş etmek mümkün
'İyileşen hastanın selamını eşine iletemedim'

Benzer haberler

Galatasaray futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu

Galatasaray futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu

Kemal Ademi: Fenerbahçe fantastik bir kulüp

Transferde oyuncu sayısı ve yaş ortalamasında Süper Lig'in Avrupa'da rakibi yok!

Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı
PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası
A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı