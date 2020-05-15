Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İstanbul
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Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.
Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.