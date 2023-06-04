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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine doğru

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı bu akşam Fenerbahçe ile yapacağı derbiye coşkulu bir şekilde uğurladı.

Emre Doğan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine doğru Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan taraftarlar, takımı beklemeye başladı.

Kafileyi taşıyan otobüsün tesisin kapısında görünmesiyle taraftarların coşkusu arttı. Taraftarlar, Nef Stadı'na hareket eden sarı-kırmızılı takıma tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde destek verdi.

Fenerbahçe kafilesi de Can Bartu Tesisleri'nden stada hareket etti.

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