Galatasaray-Fenerbahçe derbisine doğru

İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan taraftarlar, takımı beklemeye başladı.
Kafileyi taşıyan otobüsün tesisin kapısında görünmesiyle taraftarların coşkusu arttı. Taraftarlar, Nef Stadı'na hareket eden sarı-kırmızılı takıma tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi de Can Bartu Tesisleri'nden stada hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.