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Spor, Futbol

Galatasaray EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

Can Öcal  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Galatasaray EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor maçı RAMS Park Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.

34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.


Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

İkinci yarı

46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.

59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.

70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.

73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.


Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.

85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.

Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

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