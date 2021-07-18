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Spor, Futbol

Galatasaray Başkanı Elmas, yarın yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek

Emre Doğan   | 18.07.2021
Galatasaray Başkanı Elmas, yarın yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek

Istanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek toplantının saat 17.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın görevdeki ilk 1 aylık dönemi hakkında değerlendirmede bulunacağı aktarıldı.

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