Galatasaray Başkanı Elmas, yarın yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek

Istanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek toplantının saat 17.00'de başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, Burak Elmas'ın görevdeki ilk 1 aylık dönemi hakkında değerlendirmede bulunacağı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.