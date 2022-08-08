Dolar
17.96
Euro
18.30
Altın
1,787.89
ETH/USDT
1,768.40
BTC/USDT
23,918.00
BIST 100
2,795.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, Cem Vakfı Yenibosna Cemevi’nde düzenlenen Muharrem İftarı’nda konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programında cemaate hitap ediyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Emrah Oktay   | 08.08.2022
Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

İstanbul
Galatasaray Kulübü, Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında son soruşturmanın açılması kararı
Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Benzer haberler

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray, sezonu galibiyetle açtı

Galatasaraylı taraftarların karşılaması Lucas Torreira ve Dries Mertens'i mutlu etti

Lucas Torreira ve Dries Mertens, Galatasaray için İstanbul'da

Lucas Torreira ve Dries Mertens, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başladı

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başladı
Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray lige iyi başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet