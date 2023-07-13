Dolar
26.07
Euro
29.23
Altın
1,960.37
ETH/USDT
1,990.70
BTC/USDT
31,120.00
BIST 100
6,368.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu

Galatasaray, Leipzig'den İspanyol futbolcu Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Emre Doğan  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Galatasaray, Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu

Istanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan sergi açıldı
Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta imar çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Stockholm'de "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli
Yargıtay, Can Atalay'ın tahliyesi ve yargılamanın durması istemini reddetti

Benzer haberler

Galatasaray, Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu

Galatasaray, Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu

Galatasaray'ın 5. İspanyol futbolcusu Angelino

Galatasaray hazırlık maçında yarın Austria Wien ile karşılaşacak

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino İstanbul'a geldi

Galatasaray, Angelino'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Angelino'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray'da sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti

Galatasaray'da sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet