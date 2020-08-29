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Spor, Futbol

Futbolda milli mesai yarın başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Takım aday kadrosu, yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Emre Doğan   | 29.08.2020
Futbolda milli mesai yarın başlıyor

İstanbul

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu, yarın İstanbul'da toplanacak.

Milli takım, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da bir araya gelecek.

Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek ay-yıldızlılar, 2 Eylül Çarşamba günü Sivas'a gidecek. Şenol Güneş ve bir futbolcu, aynı gün saat 17.30'da müsabakanın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Macaristan maçı öncesinde son antrenmanını saat 18.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

A Milli Takım, Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Rajko Mitic Stadı'nda basın mensuplarının karşısına çıkacak. A Milli Takım, Sırbistan maçının son idmanını ise TSİ 21.00'de bu statta yapacak.

Sırbistan-Türkiye müsabakası, 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'de oynanacak.

Milli takım kafilesi, karşılaşmanın ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a dönecek.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Hellas Verona), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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