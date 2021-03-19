Euro
8.69
Dolar
7.28
BIST 100
1,543.86
Altın
1,739.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig ve Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda, 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 19.03.2021
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (Yeni Adana)

Misli.com 3. Lig

2. Grup

21 Mart Pazar:

13.00 Kahta 02-Fethiyespor (Kahta İlçe)

14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Nazilli Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Tokatspor-Yozgatspor 1959 (Gaziosmanpaşa)

14.00 Halide Edip Adıvarspor-Tekirdağspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor (Dumlupınar)

14.00 İskenderun-Büyükçekmece Tepecikspor (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Mardin Fosfatspor-Yomraspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

21 Mart Pazar:

13.00 Cizrespor-Altındağspor (Cizre Hamit Özalp)

14.00 Yalovaspor-Osmaniyespor (Yalova Atatürk)

14.00 Elazığ Karakoçan-Erbaaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Gölcükspor-Isparta 32 (Gölcük Şehir)

14.00 Somaspor-Karşıyaka (Soma Atatürk)

14.00 Çarşambaspor-Batman Petrolspor (Çarşamba İlçe)

14.00 Arhavispor-İçel İdmanyurdu (Arhavi İlçe)

14.00 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

4. Grup

21 Mart Pazar:

13.00 Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Bergama 14 Eylül)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Dağılgan)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kelkit İlçe)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

14.00 52 Orduspor-Alanya Kestelspor (Ordu 19 Eylül)

14.00 Muğlaspor-Kozanspor (Muğla Atatürk)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Adıyaman 1954 (Başpınar)

14.00 Modafen-Silivrispor (Alemdağ)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek
İtalya'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Benzer haberler

Derbide Beşiktaş iç saha, Fenerbahçe ise deplasman performansına güveniyor

Derbide Beşiktaş iç saha, Fenerbahçe ise deplasman performansına güveniyor

Gaziantep Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemiyor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Göztepe yarın Sivasspor'u konuk edecek

Göztepe yarın Sivasspor'u konuk edecek
Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor

Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı