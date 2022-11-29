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Spor, Futbol

Futbolda Dostluk Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği ve Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı Dostluk Turnuvası yarın başlayacak.

Serdal Kalaycı   | 29.11.2022
Futbolda Dostluk Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak

İstanbul

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano'yu konuk edeceği maçla başlayacak turnuvanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)

3 Aralık Cumartesi:

16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)

19.00 Fenerbahçe-Villarreal (Ülker)

6 Aralık Salı:

20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)

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