Futbolda Dostluk Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak
Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği ve Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı Dostluk Turnuvası yarın başlayacak.
İstanbul
Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano'yu konuk edeceği maçla başlayacak turnuvanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)
3 Aralık Cumartesi:
16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)
19.00 Fenerbahçe-Villarreal (Ülker)
6 Aralık Salı:
20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.