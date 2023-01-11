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Spor, Futbol

Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Süha Gür   | 11.01.2023
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

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