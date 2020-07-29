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Spor, Futbol

Futbolda 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Süha Gür   | 29.07.2020
Futbolda 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı

İstanbul

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını söyledi.

Nihat Özdemir, bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını belirtti.

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