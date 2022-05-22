Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,975.20
BTC/USDT
29,429.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Erkan Tiryaki   | 22.05.2022
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ankara


Daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak ekipler de belli oldu.

Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ön eleme oynama hakkı elde etti. Ligi 3. sırada tamamlayan İttifak Holding Konyaspor ise UEFA konferans Ligi'ne kalabilmek için ön eleme oynayacak.

Son hafta şampiyon Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir de sezonu 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.

Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek son takım ise Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali sonucunda belli olacak. Maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Altay-Kasımpaşa: 2-4

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Adana Demirspor-Göztepe: 7-0

Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: 4-1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor

Benzer haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi

Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı

Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı