Dolar
32.90
Euro
35.84
Altın
2,384.02
ETH/USDT
3,123.70
BTC/USDT
58,221.00
BIST 100
10,924.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında 14 soykırım kurbanının cenazelerinin de defnedileceği anma programına katılıyor
logo
Spor, Futbol

Furkan Yöntem, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkacaklarına inanıyor

Milli futbolcu Furkan Yöntem, "Hedefimiz önce gruptan çıkıp yarı finale yükselmek, sonra da finale çıkmak." dedi.

Bozhan Memiş  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Furkan Yöntem, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkacaklarına inanıyor Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Kaptanı Furkan Yöntem, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseleceklerine inanıyor.

Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, İspanya ve Danimarka'yla yarı final mücadelesi verecek ay-yıldızlı ekibin Altınordu'da forma giyen kaptanı Furkan Yöntem, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turnuva öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Furkan, "Takım çok iyi çalışıyor. Herkes turnuvanın büyüklüğünün farkında. Bütün oyuncular tatilde bile antrenman yaptı. Konsantre şekilde gidiyoruz turnuvaya. Hedefimiz önce gruptan çıkıp yarı finale yükselmek, sonra da finale çıkmak. Şahsen inanıyorum buna. İyi bir takımız. Küçüklükten bu yana başarı sağladık, A Milli Takım'a giden arkadaşlarımız oldu. Bu sebeple iddialı olduğumuzu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Organizasyondaki rakipler Fransa, İspanya ve Danimarka'nın isim olarak güçlü olduklarını belirten genç futbolcu, "Ancak futbol sahada oynanıyor. Biz de çok iddialıyız. İlk maçımızı kazanırsak devamının geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"İnşallah tekrar 1. Lig'e çıkarız"

Altınordu adına kendilerini iyi bir sezon beklediğini söyleyen Furkan Yöntem, hedeflerini de şu şekilde aktardı:

"İyi bir sezon olacak bizim adımıza. İyi çalışıyorum, hedeflerim var. Bu sezonu iyi geçirmek istiyorum. İyi de transferler yaptık. İnşallah tekrar 1. Lig'e çıkarız. Altınordu'da iyi bir performans sergileyip Süper Lig'de oynayabileceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Orada da iyi oynayıp A Milli Takım forması giymek istiyorum. İlla ki herkesin Avrupa hedefi var. Ben de 5 büyük ligden birine gidersem benim açımdan çok iyi olur."

Furkan Yöntem, Manchester City'de forma giyen Rodri ve Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i örnek aldığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi
Rekabet Kurulu, Google hakkındaki soruşturmada cezaya gerek görmedi
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Doğurganlık hızındaki düşüş alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Benzer haberler

Furkan Yöntem, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkacaklarına inanıyor

Furkan Yöntem, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkacaklarına inanıyor

Kaleci Deniz Ertaş, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kupaya inanıyor

Genç milli futbolcular, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

Köy okullarında softbol ile tanışan sporcular Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Köy okullarında softbol ile tanışan sporcular Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
Azerbaycan askerleri Türkiye-Çekya maçını coşkuyla takip etti

Azerbaycan askerleri Türkiye-Çekya maçını coşkuyla takip etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet