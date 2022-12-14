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Spor, Futbol, Katar 2022

Fransa ile Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geliyor.

14.12.2022
Fransa ile Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor

Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.

İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

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