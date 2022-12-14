Fransa ile Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.
İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.
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