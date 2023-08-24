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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin transferi için prensipte anlaştığı Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi.

Hilmi Sever  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Fenerbahçe'nin transferi için prensipte anlaştığı Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi

İstanbul

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.

Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.

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