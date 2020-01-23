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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin takım harcama limitine 16 milyon lira eklendi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

Emrah Oktay   | 23.01.2020
Fenerbahçe'nin takım harcama limitine 16 milyon lira eklendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıkalamada, Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili aldığı karara sarı-lacivertli kulübün itirazını görüştüğü bildirildi.

Fenerbahçe Kulübünün sözlü beyanını alan Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulundan da yazılı cevap aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

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