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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho bugün İstanbul'a gelecek.

Can Öcal  | 01.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho İstanbul'a geliyor

İstanbul

Dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yarın Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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