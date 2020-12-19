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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin deplasmandaki galibiyet serisine Gaziantep freni

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Kerem Kocalar,Rıdvan Korkulutaş   | 19.12.2020
Fenerbahçe'nin deplasmandaki galibiyet serisine Gaziantep freni Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Gaziantep

Süper Ligdeki son 4 deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilmesiyle dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Süper Lig'de Gaziantep FK, Gaziantep Kalyon Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaştı.Gaziantep FK'lı oyuncular gol sevinci yaşadı. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )

Süper Ligdeki son 4 deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilmesiyle dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada deplasmanda 7 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı, 1'inde ise yenildi.

Ligde Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

Fenerbahçe, ayrıca bu seneki deplasman maçlarında da son 4 maçını kazanarak galibiyet serisi elde etmişti. Ancak Gaziantep karşısında aldığı 3-1 sonuçla bu seri son buldu.

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