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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Berad Büyük   | 22.12.2020
Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan Kovid-19'a yakalandı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi /AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Kovid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

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Ozan Tufan Kovid-19'a yakalandı

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