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Spor, Futbol

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Yunus Kaymaz   | 27.06.2020
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

İstanbul

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'nin gerçekleştirilen muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ bacak üst arka adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada Mehmet Ekici'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.


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