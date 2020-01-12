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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcular eğlence merkezinde hızlı trene bindi

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bir eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

Servet Tümer   | 12.01.2020
Fenerbahçeli futbolcular eğlence merkezinde hızlı trene bindi Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Sarı-lacivertli ekip, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki "masallar mekanı" olarak da nitelendirilen eğlence merkezini ziyaret etti. 

Animasyon gösteri ekibi, sarı-lacivertlileri Fenerbahçe marşıyla karşıladı. Futbolcular hızlı trene binerken, Rodriguez takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, futbolcularının cep telefonu ile fotoğraflarını çekti.

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