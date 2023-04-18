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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildi

Emre Doğan  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildi

İstanbul

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcu Miha Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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