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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, "Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler." dedi.

Berad Büyük,Emre Doğan   | 18.03.2021
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas Beşiktaş derbisinde galibiyete inanıyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları derbiyi kazanacaklarına inandığını söyledi.

Pelkas, sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maça dair görüşlerini aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Pazar günü Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Bunu herkes de biliyor. Saha içinde ve dışında beraber hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler. Umarım maçtan galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

İç sahada oynadıkları lig maçlarında 6 mağlubiyet yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Dimitrios Pelkas, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları üzdük. Şu anda tabii ki savaşmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız derbi maçta daha fazlasını göstermek zorundayız. Kendimize gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasında şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Pelkas, "Direkten dönen toplar vardı. Futbolda şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki derbi maçta şans bizimle olur. Sezon başından beri sahamızda kötü sonuçlar alıyoruz ancak bunun üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var." şeklinde görüş belirtti.

Lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunmalarına rağmen şampiyonluk iddialarının devam ettiğini vurgulayan Dimitrios Pelkas, şunları kaydetti:

"Bizim şampiyonluk inancımız sonsuz. 11 maç kaldı ve kazanabileceğimiz çok puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Tabii ki son mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk, kötü bir andı bizler için. Ancak özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Hedefimiz şampiyonluk ve daha çok çalışmak durumundayız. Biz de bir söz vardır, 'Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım.' diye. Yani tek bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki ligi kazanma şansımız var ve böyle devam etmemiz gerekiyor."

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