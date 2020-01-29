Fenerbahçeli futbolcu Muric: Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz
Fenerbahçeli futbolcu Muric, "Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.
İstanbul
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacakları maçı kazanarak şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacaklarına inandığını söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna konuşan Muric, "Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Bütün maçları aynı şekilde değerlendirdiklerini kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "Önümüzde önemli bir maç var. Diğer maçlardan farkı yok. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Bütün rakiplere saygımız var. Derbi maçlar da olsa normal maç olarak bakıyoruz. Psikolojimizi maçın stresine yorarsak sahaya istediğimizi yansıtamayacağımız için her maç gibi hazırlanıyoruz. Gereken her şeyi yapıyoruz. İnşallah maça kadar sağlık sorunu da yaşamazsak oradan olumlu ayrılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İç sahadaki karşılaşmalarda taraftarların desteğiyle tedirginlik yaşamadıklarını aktaran Muric, aynı performansı deplasman maçlarında da sergilemek istediklerini söyledi.
Saha içine odaklı olduklarını ve saha dışındaki gelişmelerin kendilerini etkilemediğini kaydeden Kosovalı futbolcu, "Biz saha içine odaklıyız. İşimizi saha içinde yapıyoruz. Bazen çok olumsuz şeyler yapılmaya çalışılıyor. Genelde bu olumsuzluklar bizim üzerimizden yapılıyor. Fenerbahçe büyük bir camia, büyük bir kulüp. Her şeyin üstesinden geldiği gibi bunların da üstesinden gelir. Ben ve takım arkadaşlarım cevabı da saha içinde veririz. Alacağımız galibiyetlerle, atacağımız gollerle cevabın çok daha fazlasını veririz." şeklinde görüş belirtti.
"Şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum"
Şampiyonluk hedeflerine tahmin ettiklerinden erken ulaşacaklarına inandığını vurgulayan Muric, şunları kaydetti:
"Geriye 15 lig maçımız kaldı. Alınacak çok puan var. Hedefimiz de kaybetmemek. Deplasmanlardan alabileceğimizi alarak iç sahada sadece galibiyet için oynamak. Fenerbahçeli olmak da bunu gerektiriyor. Daha uzun bir süre var. Kaybedersek de kesinlikle moral açısından bizim için kötü bir şey olmayacak. Kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Taraftarımız da bu konuda geçen sene örneğini çokça gösterdi. Tarihimizin en kötü dönemini yaşamamıza rağmen bize çok destek oldular. Önümüzde çok maç var. Her gün çalışıyoruz. Maçlara hafta hafta odaklanıyoruz. Üçer üçer puanları alarak hedefimiz olan şampiyonluğu tahmin ettiğimizden de daha erken getireceğimize inanıyorum.
Taraftarlarımız harika. Rizespor'da oynarken geldiğimde inanılmaz atmosfere şahit olmuştum. O atmosferi görünce 'Kazanamayacağız' diyorsunuz içinizden. Taraftarımız da desteği ve coşkusuyla bu atmosferi daha da artırınca çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Futbolcunun enerjisi bitse bile onların desteğiyle biraz daha zorluyor. Bizi yalnız bırakmasınlar. Özellikle deplasmanlarda ellerinden geldiği kadar bize destek olsunlar. Onlarla birlikte başladığımız güzel yürüyüşün sonunda şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum."
"Şampiyonluğu alalım da varsın ben gol atmayayım"
Kendisine bir gol hedefi koymadığını belirten Muric, antrenmanlardan sonra bireysel çalışmalar yaptığını da dile getirerek, şunları aktardı:
"Gol hedefi koymuyorum. Hedefe ulaştıktan sonra rahatlarım diye korkuyorum. Takıma sadece gol değil her anlamda katkı sağlamak için uğraşıyorum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Performansım yeterli mi, açıkçası daha fazlasını yapabilirdim diye düşünüyorum. Eğer skora bakarsak çok fazla pozisyon kaçırdığımı söyleyebilirdim. Daha fazlasını değerlendirseydim belki skor anlamında daha farklı olabilirdi ama sadece gol açısından değil; takıma katkı anlamında da yardım etmek istiyorum. Önemli olan şampiyonluk. Şampiyonluğu alalım da varsın ben gol atmayayım.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.