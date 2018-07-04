Fotoğraf: AA/Elif Öztürk

İSTANBUL

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Mehmet Topal, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon sonu A Milli Futbol Takımı'nın kampından sonra kasığından bir operasyon geçirdiğini ve birkaç gün içinde takıma dahil olacağını aktaran 32 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Uzun zamandır UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, hiç alışık olmadığımız bir şey. Bunun için tüm camiamızdan özür dileriz. Artık geçmişle de yaşamamamız gerekiyor. Önümüzde yeni bir sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme maçları oynayacağız. Ön eleme maçlarına en iyi şekilde hazırlanıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz."

Yeni teknik direktör Phillip Cocu'yu da değerlendiren Mehmet, "İyi bir hoca ayrıldı, yerine başka iyi bir hoca koltuğu devraldı. Geçmişi başarılarla dolu bir antrenör. Çok sıcak kanlı. Her şeyi konuşan ve herkese yardım etmeye çalışan bir kişilik diyebilirim. İnşallah, sezon sonuna kadar da böyle devam eder. İnşallah her şey sene sonuna kadar böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"Stoper oynamayı sevmiyorum"

Mehmet Topal, zaman zaman forma giydiği stoper bölgesinde oynamayı sevmediğini ancak teknik direktör ne görev verirse yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda değişik pozisyonlarda görev aldığı hatırlatılan Mehmet, "Bizler profesyonel oyuncularız, hocalarımız saha içinde ne görev verirse onu yerine getirmeye çalışıyoruz. 'Stoper oynamayı seviyor musun?' diye sorarsanız, sevmiyorum elbette. Hocamız da 'Stoper oynayacaksın.' derse buna kesinlikle karşı gelemem. Tabii zaman zaman yıprattığı zamanlar oldu. Çünkü kendi öz pozisyonunuzda oynamadığınız için zaman zaman hata yapabiliyorsunuz. Bu hatalar yapıldığında da bazı ağır eleştirilere maruz kalabiliyorsunuz. Onun için kendi yerimde oynadığım zaman daha verimli olabilirim. Dediğim gibi burada karar hocalarımızın. Stoperde, sağ kanatta orta sahada, nerede derlerse bizler sahaya çıkıp görevimizi yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Orta sahada Josef de Souza'yla birlikte oynamasının taraftarlarca eleştirildiği yönündeki soruya Mehmet Topal, şu cevabı verdi:

"Aykut hoca ve Pereira'nın bizden istedikleri saha içinde değişik taktikler vardı. Biz ikimiz kapanıp hücumdaki oyuncuların daha rahat etmesini sağlıyorduk. Josef de Souza'yla birlikte oynadığımızda da çok iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Aslında bazı şeylere dikkat etmeliyiz. Dediğim gibi, hocalarımızın bizden istediği çok farklıydı. Teknik ve taktikleri farklıydı. Bize yapmamız gereken şeyleri söylüyorlar, biz de elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz."

"Taraftarımızın yaklaşımı bizi heyecanlandırıyor"

Mehmet Topal, Fenerbahçeli taraftarların kombine kartlara gösterdiği büyük ilgiden dolayı heyecan duyduklarını aktardı.

Taraftarların 40 bine yakın kombineyi tükettiğinin hatırlatılması üzerine tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımızın bu yaklaşımları bizleri çok mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Onlar bizim sahadaki 12'nci adamımız. Onlar olmadığı zaman bizler de sahada olamayabiliyoruz. Taraftarlarımız desteklerini verdiği, tribünleri doldurduğu zaman hiçbir rakibin kolay kolay bu stattan çıkabileceğini düşünmüyorum. Biz de bu desteği özlemiştik, diyebilirim. Onların karşısına çıkmak için dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Erkan Tiryaki