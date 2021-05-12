Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak adalesinde zorlanma tespit edildi

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor'a karşı oynadıkları karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin durumuyla açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.