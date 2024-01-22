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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Ercan Çakar  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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