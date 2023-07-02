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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jesus, eski takımı Al Hilal'i çalıştıracak

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi.

Yunus Kaymaz  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jesus, eski takımı Al Hilal'i çalıştıracak

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

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