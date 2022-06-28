Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Dayanıklılık koşusu ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.