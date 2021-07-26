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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya doğum günü kutlaması

Fenerbahçe'de 52 yaşına giren teknik direktör Vitor Pereira'nın doğum günü kutlandı.

Emre Doğan   | 26.07.2021
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya doğum günü kutlaması

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'da bulunan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kafilenin konakladığı otelde Portekizli teknik adam için pasta kesildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Hüseyin Arslan, teknik heyet ve futbolcular, Vitor Pereira'yı tebrik etti.


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